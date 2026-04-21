search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)EPS預估下修至2.03元，預估目標價為54.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.09元下修至2.03元，其中最高估值5.25元，最低估值0.81元，預估目標價為54.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.25(5.25)4.684.710.68
最低值0.81(0.81)0.640.650.68
平均值2.23(2.25)2.092.250.68
中位數2.03(2.09)1.972.090.68

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值23.73億23.50億22.96億21.31億
最低值19.48億17.63億19.91億21.31億
平均值21.96億21.43億21.74億21.31億
中位數22.49億21.68億21.79億21.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.852.002.693.82-0.48
營業收入5.02億8.38億7.17億8.54億13.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVNOM

相關行情

台股首頁我要存股
Viper Energy Inc - Class A46.445+2.30%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty