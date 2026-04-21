鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)EPS預估下修至2.03元，預估目標價為54.50元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.09元下修至2.03元，其中最高估值5.25元，最低估值0.81元，預估目標價為54.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.25(5.25)
|4.68
|4.71
|0.68
|最低值
|0.81(0.81)
|0.64
|0.65
|0.68
|平均值
|2.23(2.25)
|2.09
|2.25
|0.68
|中位數
|2.03(2.09)
|1.97
|2.09
|0.68
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|23.73億
|23.50億
|22.96億
|21.31億
|最低值
|19.48億
|17.63億
|19.91億
|21.31億
|平均值
|21.96億
|21.43億
|21.74億
|21.31億
|中位數
|22.49億
|21.68億
|21.79億
|21.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.85
|2.00
|2.69
|3.82
|-0.48
|營業收入
|5.02億
|8.38億
|7.17億
|8.54億
|13.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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