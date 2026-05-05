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鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至5.51元，預估目標價為69.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.4元上修至5.51元，其中最高估值10.7元，最低估值4.05元，預估目標價為69.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.7(10.7)13.027.267.3
最低值4.05(4.05)3.063.097.3
平均值6.34(5.91)6.084.797.3
中位數5.51(5.4)6.084.377.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值369.35億323.90億322.41億
最低值250.69億251.29億261.98億
平均值310.94億289.44億285.37億
中位數304.05億295.35億284.73億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.3914.288.290.913.08
營業收入184.08億382.10億319.68億285.85億268.69億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDINO

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