鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至5.51元，預估目標價為69.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.4元上修至5.51元，其中最高估值10.7元，最低估值4.05元，預估目標價為69.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.7(10.7)
|13.02
|7.26
|7.3
|最低值
|4.05(4.05)
|3.06
|3.09
|7.3
|平均值
|6.34(5.91)
|6.08
|4.79
|7.3
|中位數
|5.51(5.4)
|6.08
|4.37
|7.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|369.35億
|323.90億
|322.41億
|最低值
|250.69億
|251.29億
|261.98億
|平均值
|310.94億
|289.44億
|285.37億
|中位數
|304.05億
|295.35億
|284.73億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.39
|14.28
|8.29
|0.91
|3.08
|營業收入
|184.08億
|382.10億
|319.68億
|285.85億
|268.69億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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