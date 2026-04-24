鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至5.4元，預估目標價為67.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.26元上修至5.4元，其中最高估值8.44元，最低估值4.05元，預估目標價為67.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.44(8.44)
|13.02
|7.26
|7.3
|最低值
|4.05(4.03)
|3.06
|3.26
|7.3
|平均值
|5.56(5.45)
|5.92
|5.03
|7.3
|中位數
|5.4(5.26)
|5.9
|4.89
|7.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|351.20億
|315.39億
|320.48億
|最低值
|250.69億
|251.62億
|261.98億
|平均值
|307.25億
|287.30億
|284.58億
|中位數
|304.05億
|295.35億
|282.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.39
|14.28
|8.29
|0.91
|3.08
|營業收入
|184.08億
|382.10億
|319.68億
|285.85億
|268.69億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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