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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至5.4元，預估目標價為67.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.26元上修至5.4元，其中最高估值8.44元，最低估值4.05元，預估目標價為67.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.44(8.44)13.027.267.3
最低值4.05(4.03)3.063.267.3
平均值5.56(5.45)5.925.037.3
中位數5.4(5.26)5.94.897.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值351.20億315.39億320.48億
最低值250.69億251.62億261.98億
平均值307.25億287.30億284.58億
中位數304.05億295.35億282.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.3914.288.290.913.08
營業收入184.08億382.10億319.68億285.85億268.69億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDINO

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