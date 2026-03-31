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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至5.16元，預估目標價為63.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.07元上修至5.16元，其中最高估值7.81元，最低估值2.55元，預估目標價為63.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.81(7.81)6.876.326.75
最低值2.55(2.55)2.852.896.75
平均值5.09(4.99)4.924.896.75
中位數5.16(5.07)4.734.856.75

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值306.23億309.99億282.93億
最低值227.09億230.21億259.37億
平均值274.74億272.89億268.41億
中位數268.64億272.55億265.68億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.3914.288.290.913.08
營業收入184.08億382.10億319.68億285.85億268.69億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDINO

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