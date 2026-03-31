鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至5.16元，預估目標價為63.50元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.07元上修至5.16元，其中最高估值7.81元，最低估值2.55元，預估目標價為63.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.81(7.81)
|6.87
|6.32
|6.75
|最低值
|2.55(2.55)
|2.85
|2.89
|6.75
|平均值
|5.09(4.99)
|4.92
|4.89
|6.75
|中位數
|5.16(5.07)
|4.73
|4.85
|6.75
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|306.23億
|309.99億
|282.93億
|最低值
|227.09億
|230.21億
|259.37億
|平均值
|274.74億
|272.89億
|268.41億
|中位數
|268.64億
|272.55億
|265.68億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.39
|14.28
|8.29
|0.91
|3.08
|營業收入
|184.08億
|382.10億
|319.68億
|285.85億
|268.69億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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