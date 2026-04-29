盤中速報 - 費城半導體大漲2.01%，報10237點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日10:29，費城半導體上漲201.42點（或2.01%），暫報10237.00點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.03%
- 近 1 月：+34.57%
- 近 3 月：+20.81%
- 近 6 月：+39.49%
- 今年以來：+41.68%
焦點個股
費城半導體成分股以恩智浦半導體(NXPI-US)領漲。恩智浦半導體(NXPI-US)上漲25.26%；安森美半導體(ON-US)上漲7.9%；英特爾(INTC-US)上漲7.83%；超捷國際(MCHP-US)上漲5.31%；格羅方德(GFS-US)上漲4.98%。
部分成分股表現相對疲軟，泰瑞達(TER-US)下跌14.27%；輝達(NVDA-US)下跌0.95%；科林研發(LRCX-US)下跌0.85%；科磊(KLAC-US)下跌0.55%；安可(AMKR-US)下跌0.17%。
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