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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.01%，報10237點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日10:29，費城半導體上漲201.42點（或2.01%），暫報10237.00點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.03%
  • 近 1 月：+34.57%
  • 近 3 月：+20.81%
  • 近 6 月：+39.49%
  • 今年以來：+41.68%

焦點個股


費城半導體成分股以恩智浦半導體(NXPI-US)領漲。恩智浦半導體(NXPI-US)上漲25.26%；安森美半導體(ON-US)上漲7.9%；英特爾(INTC-US)上漲7.83%；超捷國際(MCHP-US)上漲5.31%；格羅方德(GFS-US)上漲4.98%。

部分成分股表現相對疲軟，泰瑞達(TER-US)下跌14.27%；輝達(NVDA-US)下跌0.95%；科林研發(LRCX-US)下跌0.85%；科磊(KLAC-US)下跌0.55%；安可(AMKR-US)下跌0.17%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體10253.752.17%
恩智浦半導體287.825+24.9%
安森美半導體100.73+7.96%
英特爾91.7+8.50%
超捷國際89.115+5.76%
格羅方德62.8491+5.65%
泰瑞達323.885-14.8%
輝達211.37-0.84%
科林研發248.51-1.08%
科磊1795.36-0.75%
安可71.27-0.13%

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