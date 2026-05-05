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營收速報 - 大量(3167)4月營收8.63億元年增率高達114.23％

鉅亨網新聞中心

大量(3167-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣8.63億元，年增率114.23%，月增率11.53%。

今年1-4月累計營收為28.09億元，累計年增率125.41%。

最新價為770元，近5日股價上漲3.77%，相關電機機械上漲5.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1780 張
  • 外資買賣超：-1144 張
  • 投信買賣超：-411 張
  • 自營商買賣超：-225 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 8.63億 114% 12%
26/3 7.73億 147% 35%
26/2 5.71億 123% -5%
26/1 6.02億 120% 8%
25/12 5.59億 61% 14%
25/11 4.91億 53% -2%

大量(3167-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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