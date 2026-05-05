營收速報 - 大量(3167)4月營收8.63億元年增率高達114.23％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為28.09億元，累計年增率125.41%。
最新價為770元，近5日股價上漲3.77%，相關電機機械上漲5.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1780 張
- 外資買賣超：-1144 張
- 投信買賣超：-411 張
- 自營商買賣超：-225 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|8.63億
|114%
|12%
|26/3
|7.73億
|147%
|35%
|26/2
|5.71億
|123%
|-5%
|26/1
|6.02億
|120%
|8%
|25/12
|5.59億
|61%
|14%
|25/11
|4.91億
|53%
|-2%
大量(3167-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 集邦估5月電視、筆電面板價格轉持平 MNT面板續揚
- 野村：台股AI主升段動能仍在 5月布局要看這關鍵
- 捷迅Q1 EPS 0.68元 擬配息4.5元 現金殖利率逾6.7%
- 鉅橡首季淨利年增1.1倍EPS0.52元 明除息1.1元現增案同步除權
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇