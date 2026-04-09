鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至4.12元，預估目標價為50.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.23元下修至4.12元，其中最高估值6.11元，最低估值2.25元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.11(6.36)
|6.16
|8.1
|5.1
|最低值
|2.25(2.25)
|2.86
|3.09
|5.1
|平均值
|4.25(4.36)
|4.68
|5.33
|5.1
|中位數
|4.12(4.23)
|4.65
|5.21
|5.1
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|69.13億
|79.44億
|80.73億
|71.69億
|最低值
|56.91億
|58.63億
|65.13億
|71.69億
|平均值
|64.77億
|68.08億
|71.25億
|71.69億
|中位數
|65.49億
|68.42億
|71.65億
|71.69億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.61
|5.78
|0.78
|0.18
|2.03
|營業收入
|65.56億
|87.54億
|45.16億
|43.25億
|52.76億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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