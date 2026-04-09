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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至4.12元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.23元下修至4.12元，其中最高估值6.11元，最低估值2.25元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.11(6.36)6.168.15.1
最低值2.25(2.25)2.863.095.1
平均值4.25(4.36)4.685.335.1
中位數4.12(4.23)4.655.215.1

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值69.13億79.44億80.73億71.69億
最低值56.91億58.63億65.13億71.69億
平均值64.77億68.08億71.25億71.69億
中位數65.49億68.42億71.65億71.69億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.615.780.780.182.03
營業收入65.56億87.54億45.16億43.25億52.76億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAR

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