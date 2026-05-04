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鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊士曼化學(EMN-US)EPS預估上修至6.32元，預估目標價為82.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對伊士曼化學(EMN-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.05元上修至6.32元，其中最高估值6.8元，最低估值5.72元，預估目標價為82.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.8(6.8)7.758.9
最低值5.72(5.55)6.57.05
平均值6.31(6.18)6.967.75
中位數6.32(6.05)6.87.75

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值94.63億98.90億101.54億
最低值88.47億90.82億89.88億
平均值91.82億94.45億97.44億
中位數92.38億93.79億98.67億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.256.357.497.674.10
營業收入104.83億105.35億91.98億93.74億87.63億

詳細資訊請看美股內頁：
伊士曼化學(EMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEMN

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