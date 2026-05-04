鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊士曼化學(EMN-US)EPS預估上修至6.32元，預估目標價為82.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對伊士曼化學(EMN-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.05元上修至6.32元，其中最高估值6.8元，最低估值5.72元，預估目標價為82.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.8(6.8)
|7.75
|8.9
|最低值
|5.72(5.55)
|6.5
|7.05
|平均值
|6.31(6.18)
|6.96
|7.75
|中位數
|6.32(6.05)
|6.8
|7.75
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|94.63億
|98.90億
|101.54億
|最低值
|88.47億
|90.82億
|89.88億
|平均值
|91.82億
|94.45億
|97.44億
|中位數
|92.38億
|93.79億
|98.67億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.25
|6.35
|7.49
|7.67
|4.10
|營業收入
|104.83億
|105.35億
|91.98億
|93.74億
|87.63億
詳細資訊請看美股內頁：
伊士曼化學(EMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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