鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊士曼化學(EMN-US)EPS預估上修至6.32元，預估目標價為82.00元

〈台股盤後〉台積電、聯發科、信驊三大龍頭齊發力 史上最大漲點1778點創新高

南亞科4月營收大暴衝 年增超過7倍 飛過200億元門檻衝上255億元

亞洲崛起！WTO：陸蟬聯全球出口之王寶座 出口規模＝德國日本總和的1.5倍