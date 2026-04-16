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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊士曼化學(EMN-US)EPS預估下修至5.75元，預估目標價為78.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對伊士曼化學(EMN-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.87元下修至5.75元，其中最高估值6.7元，最低估值5.65元，預估目標價為78.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.7(6.7)7.5310.89
最低值5.65(5.65)6.457.25
平均值5.92(5.98)6.87.95
中位數5.75(5.87)6.87.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值98.06億98.50億98.19億
最低值86.92億89.94億93.07億
平均值89.42億92.75億95.66億
中位數88.61億92.07億95.56億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.256.357.497.674.10
營業收入104.83億105.35億91.98億93.74億87.63億

詳細資訊請看美股內頁：
伊士曼化學(EMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEMN

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