鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊士曼化學(EMN-US)EPS預估下修至5.75元，預估目標價為78.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對伊士曼化學(EMN-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.87元下修至5.75元，其中最高估值6.7元，最低估值5.65元，預估目標價為78.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.7(6.7)
|7.53
|10.89
|最低值
|5.65(5.65)
|6.45
|7.25
|平均值
|5.92(5.98)
|6.8
|7.95
|中位數
|5.75(5.87)
|6.8
|7.48
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|98.06億
|98.50億
|98.19億
|最低值
|86.92億
|89.94億
|93.07億
|平均值
|89.42億
|92.75億
|95.66億
|中位數
|88.61億
|92.07億
|95.56億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.25
|6.35
|7.49
|7.67
|4.10
|營業收入
|104.83億
|105.35億
|91.98億
|93.74億
|87.63億
詳細資訊請看美股內頁：
伊士曼化學(EMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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