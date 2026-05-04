鉅亨速報 - Factset 最新調查：VICI Properties Inc(VICI-US)EPS預估上修至2.93元，預估目標價為34.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對VICI Properties Inc(VICI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.86元上修至2.93元，其中最高估值3.01元，最低估值2.84元，預估目標價為34.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.01(3.01)
|3.02
|3.1
|最低值
|2.84(2.82)
|2.89
|2.99
|平均值
|2.92(2.88)
|2.95
|3.03
|中位數
|2.93(2.86)
|2.94
|3.02
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|42.43億
|44.35億
|46.26億
|46.66億
|最低值
|40.00億
|38.02億
|41.36億
|46.66億
|平均值
|41.45億
|42.50億
|44.34億
|46.66億
|中位數
|41.71億
|43.12億
|44.47億
|46.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.76
|1.27
|2.47
|2.56
|2.61
|營業收入
|15.10億
|26.01億
|36.12億
|38.49億
|40.06億
詳細資訊請看美股內頁：
VICI Properties Inc(VICI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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