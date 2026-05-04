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鉅亨速報 - Factset 最新調查：VICI Properties Inc(VICI-US)EPS預估上修至2.93元，預估目標價為34.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對VICI Properties Inc(VICI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.86元上修至2.93元，其中最高估值3.01元，最低估值2.84元，預估目標價為34.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.01(3.01)3.023.1
最低值2.84(2.82)2.892.99
平均值2.92(2.88)2.953.03
中位數2.93(2.86)2.943.02

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值42.43億44.35億46.26億46.66億
最低值40.00億38.02億41.36億46.66億
平均值41.45億42.50億44.34億46.66億
中位數41.71億43.12億44.47億46.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.761.272.472.562.61
營業收入15.10億26.01億36.12億38.49億40.06億

詳細資訊請看美股內頁：
VICI Properties Inc(VICI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVICI

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