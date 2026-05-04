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盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大跌5.08%，報195.35美元

鉅亨網新聞中心

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間04日21:32股價下跌10.46美元，報195.35美元，跌幅5.08%，成交量84,720（股），盤中最高價200.46美元、最低價195.19美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-6.44%
  • 近 1 月：+3.94%
  • 近 3 月：+8.45%
  • 近 6 月：+49.67%
  • 今年以來：+31.26%

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Old Dominion Freight Line公司196.95-4.30%

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