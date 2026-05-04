盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大跌5.08%，報195.35美元
鉅亨網新聞中心
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間04日21:32股價下跌10.46美元，報195.35美元，跌幅5.08%，成交量84,720（股），盤中最高價200.46美元、最低價195.19美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.44%
- 近 1 月：+3.94%
- 近 3 月：+8.45%
- 近 6 月：+49.67%
- 今年以來：+31.26%
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 莫德納(MRNA-US)大漲5%，報47.64美元
- 盤中速報 - 甲骨文(ORCL-US)大漲5.01%，報180.44美元
- 盤中速報 - 高通(QCOM-US)大跌5.04%，報168.08美元
- 盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.09%，報93.4美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇