鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-04 19:07

線纜廠大東電 (1623-TW) 今 (4) 日公告第一季財報，第一季營收達 18.62 億元，稅後純益 2.8 億元，年增超過 5 成，每股純益 4.33 元，營收、獲利與 EPS 皆創單季新高紀錄。大東電表示，345kV 特高壓產品出貨動能延續，在手訂單維持百億元以上。

大東電Q1獲利年增逾5成EPS 4.33元創單季高，在手訂單維持百億元以上。(鉅亨網資料照)

大東電第一季營收 18.62 億元，季增 5.2%，年增 12.37%；毛利率 21.91%，季增 0.61 個百分點，年增 4.23 個百分點；營益率 19.76%，季增 2.81 個百分點，年增 4.86 個百分點；稅後純益 2.8 億元，季增 11.11%，年增 52.17%，每股純益 4.33 元。

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大東電指出，第一季成長動能主要來自 345kV 特高壓產品比重拉高，出貨比重從去年同期的 33%，大幅提高至 55%，進一步帶動營收、獲利與毛利率皆創歷史新高紀錄。

大東電今日同步公告 4 月營收 4.77 億元，月減 26.16%，年減 8.68%；累計今年前 4 月營收 23.4 億元，年增 7.36%。大東電指出，4 月營收衰退主要受到台電出貨進度放緩影響。

大東電表示，由於台電拉貨動能短暫放緩，因此第二季展望相對保守，不過預期延遲的出貨量將於下半年回補。此外，大東電也指出，配合台電強韌電網需求，產品趨勢逐步從 69kV、161kV，轉為 345kV，且預期動能將延續，在手訂單維持百億元以上，其中過半訂單為 345kV 產品。

另外，大東電積極拓展科技事業及再生能源訂單，科技事業上，電纜產品取得國內 1 家科技大廠，以及美國 1 家雲端資料中心採用，大東電表示，現階段透過經銷商出貨，未來將爭取直接出貨至終端客戶。