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台股

〈焦點股〉大東電亮燈鎖漲停 台電標案展望正向、新接訂單開始出貨

鉅亨網記者劉玟妤 台北

大東電 (1623-TW) 台電標案持續入帳，帶動第一季營收達 18.62 億元創高，且第二季將積極爭取台電新的 345kV 大型標案，加上新斬獲的訂單於第一季開始出貨，激勵大東電今 (20) 日亮燈漲停，鎖住 230 元。 

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大東電台電標案展望正向、新接單出貨，亮燈漲停。(鉅亨網資料照)

大東電開盤隨即亮燈漲停，鎖住 230 元，站穩 5 日線與月線，排隊委買單超過 1000 張，成交量約 300 張。 


大東電指出，台電強韌電網持續推，業界預估台電近期將釋出新的 345kV 大型標案開標內容，大東電 345kV 超高壓電纜，為國內 4 家通過認證的供應商之一，具競爭優勢，將積極爭取相關標案。 

另外，大東電斬獲科技事業及再生能源新訂單，科技事業訂單方面，電纜產品取得國內 1 家科技大廠與美國 1 家雲端資料中心採用，再生能源部分，儲能電纜獲日系客戶訂單，2 項產品都於第一季開始出貨。 


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大東電線纜台電強韌電網計畫

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