〈焦點股〉大東電亮燈鎖漲停 台電標案展望正向、新接訂單開始出貨

大東電 (1623-TW) 台電標案持續入帳，帶動第一季營收達 18.62 億元創高，且第二季將積極爭取台電新的 345kV 大型標案，加上新斬獲的訂單於第一季開始出貨，激勵大東電今 (20) 日亮燈漲停，鎖住 230 元。