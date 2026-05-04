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盤中速報 - 恆生科技指數上漲152.09點至5023.41點，漲幅3.12%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間04日09:49，恆生科技指數上漲152.09點（或3.12%），暫報5023.41點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.63%
  • 近 1 月：+4.11%
  • 近 3 月：-10.9%
  • 近 6 月：-17.75%
  • 今年以來：-11.69%

焦點個股


半導體概念領漲+4.22%。其中 康特隆(01912-HK) 上漲 19.15% ; AV CONCEPT HOLD(00595-HK) 上漲 17.56% ; 上海復旦(01385-HK) 上漲 6.59% 。

廣告及宣傳概念領漲+3.89%。其中 律齊文化(00550-HK) 上漲 26.67% ; 豆盟科技(01917-HK) 上漲 23.53% ; 毛記葵涌(01716-HK) 上漲 22.13% 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數半導體廣告及宣傳

相關行情

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康特隆0.550+17.0%
AV CONCEPT HOLD1.540+17.6%
上海復旦41.060+5.66%
律齊文化1.160+28.9%
豆盟科技0.126+23.5%
毛記葵涌8.820+23.5%

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