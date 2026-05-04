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盤中速報 - 恆生科技指數上漲146.12點至5017.44點，漲幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間04日09:47，恆生科技指數上漲146.12點（或3%），暫報5017.44點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.63%
  • 近 1 月：+4.11%
  • 近 3 月：-10.9%
  • 近 6 月：-17.75%
  • 今年以來：-11.69%

焦點個股


珠寶鐘錶概念領漲+4.39%。其中 恆偉集團控股(08219-HK) 上漲 27.75% ; ＡＰＯＬＬＯ出行(00860-HK) 上漲 6.78% ; 時計寶(02033-HK) 上漲 5.26% 。

大中華區概念領漲+3.89%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 上漲 5.8% ; ＦＬ二南方恒指(07200-HK) 上漲 4.06% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 上漲 4% 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數珠寶鐘錶大中華區

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恆偉集團控股0.290+27.8%
ＡＰＯＬＬＯ出行0.630+6.78%
時計寶0.285-5.00%
ＸＬ二南方恒科4.022+6.07%
ＦＬ二南方恒指6.020+3.88%
ＦＬ二南方國指3.210+3.55%

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