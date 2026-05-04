盤中速報 - 恆生科技指數上漲146.12點至5017.44點，漲幅3%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日09:47，恆生科技指數上漲146.12點（或3%），暫報5017.44點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.63%
- 近 1 月：+4.11%
- 近 3 月：-10.9%
- 近 6 月：-17.75%
- 今年以來：-11.69%
焦點個股
珠寶鐘錶概念領漲+4.39%。其中 恆偉集團控股(08219-HK) 上漲 27.75% ; ＡＰＯＬＬＯ出行(00860-HK) 上漲 6.78% ; 時計寶(02033-HK) 上漲 5.26% 。
大中華區概念領漲+3.89%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 上漲 5.8% ; ＦＬ二南方恒指(07200-HK) 上漲 4.06% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 上漲 4% 。
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