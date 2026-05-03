鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格78,402.79美元，24小時漲跌幅+0.11%；以太幣(ETH)現報價格2,308.5美元，24小時漲跌幅+0.15%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達6.26億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達4.11億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.2億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。
24小時跌幅：Terra Classic(LUNC)24小時跌幅14.9%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅52.5%；DENT(DENT)近一週漲幅35.6%；TRU(TRU)近一週漲幅25.8%。
近一週跌幅：Terra Classic(LUNC)近一週跌幅45.7%；Alchemy Pay(ACH)近一週跌幅26.7%；TerraClassicUSD(USTC)近一週跌幅24.8%。
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