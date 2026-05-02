鉅亨網新聞中心 2026-05-02 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：NFPrompt Token(NFP)24小時跌幅16.9%；可汗幣(KNC)24小時跌幅24.6%；幻彩幣(CHR)24小時跌幅15.1%。

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近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅57.6%；DENT(DENT)近一週漲幅41.5%；TRU(TRU)近一週漲幅32.4%。