鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估上修至5.78元，預估目標價為74.50元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.03元上修至5.78元，其中最高估值9.12元，最低估值2.2元，預估目標價為74.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.12(9.12)
|8.03
|7.69
|最低值
|2.2(2.2)
|3.09
|3.46
|平均值
|5.69(5.46)
|5.42
|5.64
|中位數
|5.78(5.03)
|5.85
|5.35
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|362.10億
|345.33億
|333.65億
|最低值
|275.77億
|258.73億
|273.64億
|平均值
|314.25億
|310.31億
|308.97億
|中位數
|311.30億
|311.92億
|303.55億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|16.75
|11.81
|6.46
|4.15
|-2.34
|營業收入
|461.53億
|503.79億
|409.19億
|403.23億
|301.53億
詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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