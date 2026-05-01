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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：NexGen Energy Ltd(NXE-US)EPS預估上修至-0.09元，預估目標價為14.64元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對NexGen Energy Ltd(NXE-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.09元上修至-0.09元，其中最高估值-0.04元，最低估值-0.23元，預估目標價為14.64元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.04(-0.04)-0.05-0.03-0.12
最低值-0.23(-0.23)-0.32-0.43-0.31
平均值-0.11(-0.11)-0.14-0.19-0.23
中位數-0.09(-0.09)-0.13-0.16-0.21

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.000.000.000.00
最低值0.000.000.000.00
平均值0.000.000.000.00
中位數0.000.000.000.00

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.21-0.090.12-0.10-0.38
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
NexGen Energy Ltd(NXE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNXE

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