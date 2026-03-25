鉅亨速報 - Factset 最新調查：NexGen Energy Ltd(NXE-US)EPS預估上修至-0.09元，預估目標價為14.63元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對NexGen Energy Ltd(NXE-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.09元上修至-0.09元，其中最高估值-0.04元，最低估值-0.23元，預估目標價為14.63元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.04(-0.04)
|-0.05
|-0.03
|-0.12
|最低值
|-0.23(-0.23)
|-0.28
|-0.43
|-0.31
|平均值
|-0.11(-0.11)
|-0.13
|-0.18
|-0.21
|中位數
|-0.09(-0.09)
|-0.13
|-0.15
|-0.19
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|平均值
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|中位數
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.21
|-0.09
|0.12
|-0.10
|-0.38
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
NexGen Energy Ltd(NXE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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