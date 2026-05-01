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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：芯源系統(MPWR-US)EPS預估上修至23.81元，預估目標價為1,800.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對芯源系統(MPWR-US)做出2026年EPS預估：中位數由21.41元上修至23.81元，其中最高估值24.76元，最低估值21元，預估目標價為1,800.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值24.76(22.95)33.6637.241.25
最低值21(20.91)24.5133.2141.25
平均值23.2(21.55)28.3534.6741.25
中位數23.81(21.41)28.133.9141.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值37.49億49.14億53.82億60.25億
最低值33.05億38.00億49.30億60.25億
平均值35.95億43.09億51.53億60.25億
中位數36.74億43.65億51.84億60.25億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.059.058.7636.5912.86
營業收入12.08億17.94億18.21億22.07億27.90億

詳細資訊請看美股內頁：
芯源系統(MPWR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMPWR

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