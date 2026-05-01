鉅亨速報 - Factset 最新調查：芯源系統(MPWR-US)EPS預估上修至23.81元，預估目標價為1,800.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對芯源系統(MPWR-US)做出2026年EPS預估：中位數由21.41元上修至23.81元，其中最高估值24.76元，最低估值21元，預估目標價為1,800.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|24.76(22.95)
|33.66
|37.2
|41.25
|最低值
|21(20.91)
|24.51
|33.21
|41.25
|平均值
|23.2(21.55)
|28.35
|34.67
|41.25
|中位數
|23.81(21.41)
|28.1
|33.91
|41.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|37.49億
|49.14億
|53.82億
|60.25億
|最低值
|33.05億
|38.00億
|49.30億
|60.25億
|平均值
|35.95億
|43.09億
|51.53億
|60.25億
|中位數
|36.74億
|43.65億
|51.84億
|60.25億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.05
|9.05
|8.76
|36.59
|12.86
|營業收入
|12.08億
|17.94億
|18.21億
|22.07億
|27.90億
詳細資訊請看美股內頁：
芯源系統(MPWR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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