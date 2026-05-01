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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估上修至9.2元，預估目標價為420.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對威騰電子(WDC-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.04元上修至9.2元，其中最高估值9.97元，最低估值8.66元，預估目標價為420.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.97(9.49)19.8934.8723.02
最低值8.66(8.53)10.8714.522.76
平均值9.31(9.01)15.4121.7222.89
中位數9.2(9.04)15.9921.7722.89

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值130.64億183.78億254.94億243.92億
最低值123.37億144.50億166.67億229.65億
平均值126.66億167.26億206.22億236.79億
中位數126.49億167.66億209.38億236.79億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.664.75-5.44-2.615.12
營業收入169.22億187.93億123.18億130.03億95.20億

詳細資訊請看美股內頁：
威騰電子(WDC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWDC

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