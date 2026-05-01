鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估上修至9.2元，預估目標價為420.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對威騰電子(WDC-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.04元上修至9.2元，其中最高估值9.97元，最低估值8.66元，預估目標價為420.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.97(9.49)
|19.89
|34.87
|23.02
|最低值
|8.66(8.53)
|10.87
|14.5
|22.76
|平均值
|9.31(9.01)
|15.41
|21.72
|22.89
|中位數
|9.2(9.04)
|15.99
|21.77
|22.89
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|130.64億
|183.78億
|254.94億
|243.92億
|最低值
|123.37億
|144.50億
|166.67億
|229.65億
|平均值
|126.66億
|167.26億
|206.22億
|236.79億
|中位數
|126.49億
|167.66億
|209.38億
|236.79億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.66
|4.75
|-5.44
|-2.61
|5.12
|營業收入
|169.22億
|187.93億
|123.18億
|130.03億
|95.20億
詳細資訊請看美股內頁：
威騰電子(WDC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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