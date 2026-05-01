鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至4.57元，預估目標價為100.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.59元下修至4.57元，其中最高估值6.6元，最低估值4元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.6(6.6)
|9.46
|10.7
|8.35
|最低值
|4(4.2)
|5.57
|6.85
|8.35
|平均值
|4.95(5.63)
|6.92
|7.9
|8.35
|中位數
|4.57(5.59)
|6.5
|7.41
|8.35
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|153.66億
|164.52億
|175.03億
|173.40億
|最低值
|141.03億
|146.15億
|160.76億
|173.40億
|平均值
|148.51億
|156.83億
|166.72億
|173.40億
|中位數
|148.59億
|156.47億
|165.31億
|173.40億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.48
|16.82
|11.94
|9.06
|3.89
|營業收入
|198.94億
|227.26億
|170.97億
|164.00億
|151.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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