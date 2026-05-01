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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至4.57元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.59元下修至4.57元，其中最高估值6.6元，最低估值4元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.6(6.6)9.4610.78.35
最低值4(4.2)5.576.858.35
平均值4.95(5.63)6.927.98.35
中位數4.57(5.59)6.57.418.35

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值153.66億164.52億175.03億173.40億
最低值141.03億146.15億160.76億173.40億
平均值148.51億156.83億166.72億173.40億
中位數148.59億156.47億165.31億173.40億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.4816.8211.949.063.89
營業收入198.94億227.26億170.97億164.00億151.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBLDR

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