鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource IncBLDR-US的目標價調降至119.5元，幅度約3.63%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)提出目標價估值：中位數由124元下修至119.5元，調降幅度3.63%。其中最高估值150元，最低估值84元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予Builders Firstsource Inc評價：積極樂觀13位、保持中立11位、保守悲觀1位。
Builders Firstsource Inc今(22日)收盤價為89.76元。近5日股價上漲3.63%，標普指數上漲1.39%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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