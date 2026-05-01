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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2026年EPS預估：中位數由21.62元上修至22.15元，其中最高估值27.9元，最低估值16.69元，預估目標價為463.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|27.9(27.83)
|37.16
|44.31
|52.38
|最低值
|16.69(16.69)
|23.56
|27.42
|28.12
|平均值
|22.28(21.71)
|30.16
|35.65
|41.28
|中位數
|22.15(21.62)
|28.38
|36.66
|38.64
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|49.63億
|57.54億
|61.11億
|66.78億
|最低值
|38.55億
|40.42億
|43.12億
|45.24億
|平均值
|43.74億
|50.22億
|52.85億
|57.43億
|中位數
|44.38億
|53.05億
|55.20億
|57.43億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1,925.92
|10.38
|17.67
|-4.79
|營業收入
|8.74億
|14.35億
|18.08億
|25.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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