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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估上修至21.62元，預估目標價為463.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.59元上修至21.62元，其中最高估值29.43元，最低估值16.69元，預估目標價為463.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值29.43(29.43)35.4844.3152.38
最低值16.69(16.69)23.428.4928.12
平均值22.08(21.96)28.9135.2539.19
中位數21.62(20.59)28.0334.4938.01

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值49.88億56.76億61.11億66.78億
最低值38.23億41.61億43.09億40.87億
平均值43.41億49.95億53.79億56.56億
中位數43.94億54.04億55.92億57.43億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-1,925.9210.3817.67-4.79
營業收入8.74億14.35億18.08億25.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTLN

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