鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估上修至21.62元，預估目標價為463.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.59元上修至21.62元，其中最高估值29.43元，最低估值16.69元，預估目標價為463.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|29.43(29.43)
|35.48
|44.31
|52.38
|最低值
|16.69(16.69)
|23.4
|28.49
|28.12
|平均值
|22.08(21.96)
|28.91
|35.25
|39.19
|中位數
|21.62(20.59)
|28.03
|34.49
|38.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|49.88億
|56.76億
|61.11億
|66.78億
|最低值
|38.23億
|41.61億
|43.09億
|40.87億
|平均值
|43.41億
|49.95億
|53.79億
|56.56億
|中位數
|43.94億
|54.04億
|55.92億
|57.43億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1,925.92
|10.38
|17.67
|-4.79
|營業收入
|8.74億
|14.35億
|18.08億
|25.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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