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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：普徠仕集團(TROW-US)EPS預估上修至9.54元，預估目標價為96.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對普徠仕集團(TROW-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.21元上修至9.54元，其中最高估值9.85元，最低估值8.84元，預估目標價為96.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.85(9.67)10.3510.310.39
最低值8.84(8.84)8.558.349.75
平均值9.4(9.24)9.59.3910.07
中位數9.54(9.21)9.539.710.07

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值76.21億78.37億79.01億81.60億
最低值72.49億73.83億75.32億76.08億
平均值74.64億76.24億77.41億78.84億
中位數75.09億76.45億77.65億78.84億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS13.126.707.769.159.24
營業收入76.72億64.88億64.61億70.94億73.15億

詳細資訊請看美股內頁：
普徠仕集團(TROW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTROW

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