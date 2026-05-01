鉅亨速報 - Factset 最新調查：普徠仕集團(TROW-US)EPS預估上修至9.54元，預估目標價為96.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對普徠仕集團(TROW-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.21元上修至9.54元，其中最高估值9.85元，最低估值8.84元，預估目標價為96.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.85(9.67)
|10.35
|10.3
|10.39
|最低值
|8.84(8.84)
|8.55
|8.34
|9.75
|平均值
|9.4(9.24)
|9.5
|9.39
|10.07
|中位數
|9.54(9.21)
|9.53
|9.7
|10.07
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|76.21億
|78.37億
|79.01億
|81.60億
|最低值
|72.49億
|73.83億
|75.32億
|76.08億
|平均值
|74.64億
|76.24億
|77.41億
|78.84億
|中位數
|75.09億
|76.45億
|77.65億
|78.84億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|13.12
|6.70
|7.76
|9.15
|9.24
|營業收入
|76.72億
|64.88億
|64.61億
|70.94億
|73.15億
詳細資訊請看美股內頁：
普徠仕集團(TROW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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