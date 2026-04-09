鉅亨速報 - Factset 最新調查：普徠仕集團(TROW-US)EPS預估下修至9.5元，預估目標價為94.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對普徠仕集團(TROW-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.77元下修至9.5元，其中最高估值10.32元，最低估值8.67元，預估目標價為94.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.32(10.32)
|10.61
|10.73
|11.03
|最低值
|8.67(8.67)
|8.03
|7.62
|10.1
|平均值
|9.54(9.63)
|9.64
|9.48
|10.56
|中位數
|9.5(9.77)
|9.64
|9.42
|10.56
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|77.06億
|79.66億
|82.35億
|85.83億
|最低值
|71.69億
|70.25億
|70.55億
|83.13億
|平均值
|75.08億
|76.26億
|78.06億
|84.48億
|中位數
|75.72億
|76.73億
|79.67億
|84.48億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|13.12
|6.70
|7.76
|9.15
|9.24
|營業收入
|76.72億
|64.88億
|64.61億
|70.94億
|73.15億
詳細資訊請看美股內頁：
普徠仕集團(TROW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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