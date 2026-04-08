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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：普徠仕集團(TROW-US)EPS預估下修至9.77元，預估目標價為96.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對普徠仕集團(TROW-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.01元下修至9.77元，其中最高估值10.32元，最低估值8.67元，預估目標價為96.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.32(10.32)10.6110.7311.03
最低值8.67(8.67)8.037.6210.72
平均值9.64(9.78)9.759.5810.87
中位數9.77(10.01)9.929.9410.87

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值77.06億79.66億82.35億85.83億
最低值71.69億70.25億70.55億83.13億
平均值75.08億76.26億78.06億84.48億
中位數75.72億76.73億79.67億84.48億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS13.126.707.769.159.24
營業收入76.72億64.88億64.61億70.94億73.15億

詳細資訊請看美股內頁：
普徠仕集團(TROW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTROW

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