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鉅亨速報

盤後速報 - 大華投等美債15Y+(00959B)次交易(4)日除息0.05元，參考價9.32元

鉅亨網新聞中心

大華投等美債15Y+(00959B-TW)次交易(4)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。

首日參考價為9.32元，相較今日收盤價9.37元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.51%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/05/04 9.37 0.048 0.51% 0.0
2026/04/01 9.43 0.048 0.51% 0.0
2026/03/12 9.57 0.045 0.47% 0.0
2026/02/03 9.64 0.045 0.47% 0.0
2026/01/02 9.56 0.045 0.47% 0.0


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