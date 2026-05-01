盤後速報 - 大華投等美債15Y+(00959B)次交易(4)日除息0.05元，參考價9.32元
鉅亨網新聞中心
大華投等美債15Y+(00959B-TW)次交易(4)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。
首日參考價為9.32元，相較今日收盤價9.37元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.51%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/05/04
|9.37
|0.048
|0.51%
|0.0
|2026/04/01
|9.43
|0.048
|0.51%
|0.0
|2026/03/12
|9.57
|0.045
|0.47%
|0.0
|2026/02/03
|9.64
|0.045
|0.47%
|0.0
|2026/01/02
|9.56
|0.045
|0.47%
|0.0
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