盤後速報 - 宏觀(6568)下週(5月29日)除息2元，預估參考價215.0元
鉅亨網新聞中心
宏觀(6568-TW)下週(5月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(5月22日)收盤價217.00元計算，預估參考價為215.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率0.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
宏觀(6568-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為射頻積體(RF IC)電路之設計、製造與銷售。近5日股價上漲2.36%，櫃買市場加權指數下跌3.93%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/05/29
|217.00
|2.0
|0.92%
|0.0
|2025/05/29
|106.5
|2.0373
|1.91%
|0.0
|2024/06/18
|147.0
|1.8173
|1.24%
|0.0
|2023/07/05
|157.0
|4.0228
|2.56%
|0.0
|2022/07/05
|125.0
|5.0154
|4.01%
|0.0
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