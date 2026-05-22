鉅亨速報

盤後速報 - 宏觀(6568)下週(5月29日)除息2元，預估參考價215.0元

鉅亨網新聞中心

宏觀(6568-TW)下週(5月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(5月22日)收盤價217.00元計算，預估參考價為215.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率0.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

宏觀(6568-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為射頻積體(RF IC)電路之設計、製造與銷售。近5日股價上漲2.36%，櫃買市場加權指數下跌3.93%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/05/29 217.00 2.0 0.92% 0.0
2025/05/29 106.5 2.0373 1.91% 0.0
2024/06/18 147.0 1.8173 1.24% 0.0
2023/07/05 157.0 4.0228 2.56% 0.0
2022/07/05 125.0 5.0154 4.01% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數42267.97+2.18%
宏觀217+0.00%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty