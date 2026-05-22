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盤後速報 - 裕山(7715)次交易(25)日除息1.8元，參考價29.6元

鉅亨網新聞中心

裕山(7715-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

首日參考價為29.6元，相較今日收盤價31.40元，息值合計為1.8元，股息殖利率5.73%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/05/25 31.40 1.8 5.73% 0.0
2025/06/23 52.5 2.9858 5.69% 0.0
2024/06/27 65.5 2.0 3.05% 0.0


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