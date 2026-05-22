盤後速報 - 裕山(7715)次交易(25)日除息1.8元，參考價29.6元
鉅亨網新聞中心
裕山(7715-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
首日參考價為29.6元，相較今日收盤價31.40元，息值合計為1.8元，股息殖利率5.73%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/05/25
|31.40
|1.8
|5.73%
|0.0
|2025/06/23
|52.5
|2.9858
|5.69%
|0.0
|2024/06/27
|65.5
|2.0
|3.05%
|0.0
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