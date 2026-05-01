盤中速報 - Sleepless AI大跌19.84%，報0.02美元
鉅亨網新聞中心
Sleepless AI(AI)在過去 24 小時內跌幅超過19.84%，最新價格0.02美元，總成交量達0.07億美元，總市值0.10億美元，目前市值排名第 189 名。
近 1 日最高價：0.03美元，近 1 日最低價：0.02美元，流通供給量：505,124,998。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+15.53%
- 近 1 月：+42.13%
- 近 3 月：-18.65%
- 近 6 月：-62.90%
- 今年以來：-37.99%
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