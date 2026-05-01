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鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過18.35億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格76,676.83美元，24小時漲跌幅+0.50%；以太幣(ETH)現報價格2,267.16美元，24小時漲跌幅-0.12%。

亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達18.35億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達8億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.55億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%；TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅6.28%。


近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅66.7%；DENT(DENT)近一週漲幅44.9%；TRU(TRU)近一週漲幅30.3%。

近一週跌幅：Terra Classic(LUNC)近一週跌幅48.3%；TerraClassicUSD(USTC)近一週跌幅22.7%；RAY(RAY)近一週跌幅22.3%。

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