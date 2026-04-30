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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特格(ENTG-US)EPS預估上修至3.48元，預估目標價為155.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對英特格(ENTG-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.41元上修至3.48元，其中最高估值3.74元，最低估值3.15元，預估目標價為155.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.74(3.74)5.327.134.86
最低值3.15(3.15)3.653.784.86
平均值3.47(3.42)4.495.084.86
中位數3.48(3.41)4.54.94.86

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值35.10億39.49億44.01億39.54億
最低值33.26億35.10億36.02億39.54億
平均值34.30億37.78億40.24億39.54億
中位數34.20億37.44億40.22億39.54億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.001.461.201.931.55
營業收入22.99億32.82億35.24億32.41億31.97億

詳細資訊請看美股內頁：
英特格(ENTG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSENTG

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