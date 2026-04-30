鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特格(ENTG-US)EPS預估上修至3.48元，預估目標價為155.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對英特格(ENTG-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.41元上修至3.48元，其中最高估值3.74元，最低估值3.15元，預估目標價為155.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.74(3.74)
|5.32
|7.13
|4.86
|最低值
|3.15(3.15)
|3.65
|3.78
|4.86
|平均值
|3.47(3.42)
|4.49
|5.08
|4.86
|中位數
|3.48(3.41)
|4.5
|4.9
|4.86
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|35.10億
|39.49億
|44.01億
|39.54億
|最低值
|33.26億
|35.10億
|36.02億
|39.54億
|平均值
|34.30億
|37.78億
|40.24億
|39.54億
|中位數
|34.20億
|37.44億
|40.22億
|39.54億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.00
|1.46
|1.20
|1.93
|1.55
|營業收入
|22.99億
|32.82億
|35.24億
|32.41億
|31.97億
詳細資訊請看美股內頁：
英特格(ENTG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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