盤中速報 - 費城半導體大漲1.05%，報10378.96點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日11:00，費城半導體上漲107.67點（或1.05%），暫報10378.96點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.65%
- 近 1 月：+37.73%
- 近 3 月：+23.45%
- 近 6 月：+40.17%
- 今年以來：+45.01%
焦點個股
費城半導體成分股以高通(QCOM-US)領漲。高通(QCOM-US)上漲15.49%；泰瑞達(TER-US)上漲14.36%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.58%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲3.53%；安謀控股公司(ARM-US)上漲3.2%。
部分成分股表現相對疲軟，科磊(KLAC-US)下跌4.36%；安可(AMKR-US)下跌3.9%；英特格(ENTG-US)下跌3.6%；輝達(NVDA-US)下跌3.53%；英特爾(INTC-US)下跌2.16%。
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