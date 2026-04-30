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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.05%，報10378.96點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日11:00，費城半導體上漲107.67點（或1.05%），暫報10378.96點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.65%
  • 近 1 月：+37.73%
  • 近 3 月：+23.45%
  • 近 6 月：+40.17%
  • 今年以來：+45.01%

焦點個股


費城半導體成分股以高通(QCOM-US)領漲。高通(QCOM-US)上漲15.49%；泰瑞達(TER-US)上漲14.36%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.58%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲3.53%；安謀控股公司(ARM-US)上漲3.2%。

部分成分股表現相對疲軟，科磊(KLAC-US)下跌4.36%；安可(AMKR-US)下跌3.9%；英特格(ENTG-US)下跌3.6%；輝達(NVDA-US)下跌3.53%；英特爾(INTC-US)下跌2.16%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體10412.621.38%
高通183.0599+17.3%
泰瑞達348.78+13.9%
邁威爾科技164.21+4.88%
思佳訊半導體66.59+6.27%
安謀控股公司213.08+5.65%
科磊1730.96-4.69%
安可68.42-3.09%
英特格143.895-3.67%
輝達200.48-4.19%
英特爾93.78-1.02%

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