鉅亨網新聞中心 2026-06-11 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：Space ID(ID)24小時跌幅28.2%；CRV(CRV)24小時跌幅22.6%；Stargate Finance(STG)24小時跌幅18.8%。

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近一週漲幅：MBOX(MBOX)近一週漲幅57.5%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅48.1%；DYDX(DYDX)近一週漲幅28.9%。