鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,873.11美元，24小時漲跌幅+2.96%；以太幣(ETH)現報價格1,658.73美元，24小時漲跌幅+2.79%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達18.49億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達10.62億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.88億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。
24小時跌幅：Space ID(ID)24小時跌幅28.2%；CRV(CRV)24小時跌幅22.6%；Stargate Finance(STG)24小時跌幅18.8%。
近一週漲幅：MBOX(MBOX)近一週漲幅57.5%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅48.1%；DYDX(DYDX)近一週漲幅28.9%。
近一週跌幅：Stargate Finance(STG)近一週跌幅88.9%；Stratis(STRAX)近一週跌幅32.2%；FTT(FTT)近一週跌幅13.6%。
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