鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過16.49億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-06-10 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：Stargate Finance(STG)24小時跌幅66%；Stratis(STRAX)24小時跌幅67.2%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。

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近一週漲幅：MBOX(MBOX)近一週漲幅51.3%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅41.1%；LayerZero(ZRO)近一週漲幅32.2%。