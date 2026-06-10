鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過16.49億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,070.41美元，24小時漲跌幅-2.84%；以太幣(ETH)現報價格1,613.83美元，24小時漲跌幅-3.77%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達16.49億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達11.1億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.32億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。
24小時跌幅：Stargate Finance(STG)24小時跌幅66%；Stratis(STRAX)24小時跌幅67.2%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。
近一週漲幅：MBOX(MBOX)近一週漲幅51.3%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅41.1%；LayerZero(ZRO)近一週漲幅32.2%。
近一週跌幅：Stargate Finance(STG)近一週跌幅31.3%；FTT(FTT)近一週跌幅10.8%；DEXE(DEXE)近一週跌幅7.2%。
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