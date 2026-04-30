鉅亨速報 - Factset 最新調查：高通(QCOM-US)EPS預估下修至10.73元，預估目標價為155.00元
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根據FactSet最新調查，共32位分析師，對高通(QCOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.07元下修至10.73元，其中最高估值11.79元，最低估值10.28元，預估目標價為155.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.79(11.79)
|12.33
|12.88
|14.98
|最低值
|10.28(9.91)
|9.68
|10.88
|14.98
|平均值
|10.87(11)
|10.7
|11.9
|14.98
|中位數
|10.73(11.07)
|10.72
|11.95
|14.98
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|454.93億
|483.08億
|491.81億
|552.32億
|最低值
|415.12億
|403.42億
|443.24億
|552.32億
|平均值
|430.63億
|430.14億
|464.27億
|552.32億
|中位數
|425.22億
|425.76億
|464.01億
|552.32億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.87
|11.37
|6.42
|8.97
|5.01
|營業收入
|335.66億
|442.00億
|358.20億
|389.62億
|442.84億
詳細資訊請看美股內頁：
高通(QCOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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