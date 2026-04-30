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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：高通(QCOM-US)EPS預估下修至10.73元，預估目標價為155.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共32位分析師，對高通(QCOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.07元下修至10.73元，其中最高估值11.79元，最低估值10.28元，預估目標價為155.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.79(11.79)12.3312.8814.98
最低值10.28(9.91)9.6810.8814.98
平均值10.87(11)10.711.914.98
中位數10.73(11.07)10.7211.9514.98

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值454.93億483.08億491.81億552.32億
最低值415.12億403.42億443.24億552.32億
平均值430.63億430.14億464.27億552.32億
中位數425.22億425.76億464.01億552.32億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.8711.376.428.975.01
營業收入335.66億442.00億358.20億389.62億442.84億

詳細資訊請看美股內頁：
高通(QCOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSQCOM

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