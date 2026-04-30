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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：EMCOR集團(EME-US)EPS預估上修至29.04元，預估目標價為909.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對EMCOR集團(EME-US)做出2026年EPS預估：中位數由28.12元上修至29.04元，其中最高估值30.06元，最低估值28.1元，預估目標價為909.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值30.06(29.55)34.353840.38
最低值28.1(27.41)31.1535.340.38
平均值29.14(28.25)32.4436.1640.38
中位數29.04(28.12)32.5835.6440.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值191.85億210.67億217.05億218.44億
最低值180.78億193.75億205.69億218.44億
平均值187.30億202.14億211.68億218.44億
中位數188.75億203.95億212.00億218.44億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.068.1013.3121.5228.19
營業收入99.04億110.76億125.83億145.66億169.86億

詳細資訊請看美股內頁：
EMCOR集團(EME-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEME

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