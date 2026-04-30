鉅亨速報 - Factset 最新調查：EMCOR集團(EME-US)EPS預估上修至29.04元，預估目標價為909.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對EMCOR集團(EME-US)做出2026年EPS預估：中位數由28.12元上修至29.04元，其中最高估值30.06元，最低估值28.1元，預估目標價為909.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|30.06(29.55)
|34.35
|38
|40.38
|最低值
|28.1(27.41)
|31.15
|35.3
|40.38
|平均值
|29.14(28.25)
|32.44
|36.16
|40.38
|中位數
|29.04(28.12)
|32.58
|35.64
|40.38
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|191.85億
|210.67億
|217.05億
|218.44億
|最低值
|180.78億
|193.75億
|205.69億
|218.44億
|平均值
|187.30億
|202.14億
|211.68億
|218.44億
|中位數
|188.75億
|203.95億
|212.00億
|218.44億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.06
|8.10
|13.31
|21.52
|28.19
|營業收入
|99.04億
|110.76億
|125.83億
|145.66億
|169.86億
詳細資訊請看美股內頁：
EMCOR集團(EME-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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