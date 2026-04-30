鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對繽客控股(BKNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.65元下修至10.47元，其中最高估值11.02元，最低估值10.07元，預估目標價為223.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.02(11.21)
|13.69
|16.52
|19.84
|最低值
|10.07(10.08)
|10.53
|13.49
|15.35
|平均值
|10.5(10.65)
|12.34
|14.38
|17.23
|中位數
|10.47(10.65)
|12.38
|14.35
|17.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|305.17億
|338.39億
|363.68億
|394.96億
|最低值
|288.51億
|310.40億
|337.27億
|365.49億
|平均值
|294.83億
|321.64億
|347.50億
|377.00億
|中位數
|293.99億
|321.30億
|346.59億
|372.76億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.13
|3.05
|4.70
|6.91
|6.62
|營業收入
|109.58億
|170.90億
|213.65億
|237.39億
|269.17億
詳細資訊請看美股內頁：
繽客控股(BKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇