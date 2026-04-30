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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至1.31元，預估目標價為28.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對美盛(MOS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.37元下修至1.31元，其中最高估值2.11元，最低估值0.87元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.11(2.11)3.663.523.54
最低值0.87(0.87)0.650.732.1
平均值1.42(1.46)2.182.162.82
中位數1.31(1.37)2.322.182.82

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值149.36億147.02億146.71億147.33億
最低值120.45億114.38億119.37億119.00億
平均值132.25億128.66億128.66億133.17億
中位數132.00億128.00億126.09億133.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.2710.063.500.551.70
營業收入123.57億191.25億136.96億111.23億120.52億

詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMOS

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