鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至1.69元，預估目標價為29.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對美盛(MOS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.73元下修至1.69元，其中最高估值2.25元，最低估值0.78元，預估目標價為29.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.25(2.25)
|3.66
|3.52
|3.54
|最低值
|0.78(0.78)
|0.65
|0.73
|2.1
|平均值
|1.53(1.56)
|2.26
|2.21
|2.82
|中位數
|1.69(1.73)
|2.37
|2.25
|2.82
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|149.36億
|147.02億
|146.71億
|147.33億
|最低值
|110.77億
|109.28億
|119.37億
|119.00億
|平均值
|130.67億
|127.92億
|128.66億
|133.17億
|中位數
|131.31億
|128.00億
|126.09億
|133.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.27
|10.06
|3.50
|0.55
|1.70
|營業收入
|123.57億
|191.25億
|136.96億
|111.23億
|120.52億
詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛MOS-US的目標價調降至29元，幅度約3.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為30.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛MOS-US的目標價調降至31元，幅度約3.13%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛MOS-US的目標價調升至32元，幅度約3.23%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇