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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞馬遜(AMZN-US)EPS預估上修至7.89元，預估目標價為300.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共64位分析師，對亞馬遜(AMZN-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.74元上修至7.89元，其中最高估值9.45元，最低估值6.47元，預估目標價為300.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.45(8.73)14.5222.3716.74
最低值6.47(6.47)7.6810.1611.44
平均值7.99(7.73)9.6312.2914.2
中位數7.89(7.74)9.5411.7613.99

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8,380.34億9,908.69億1.15兆1.33兆
最低值7,883.53億8,397.97億9,814.09億1.07兆
平均值8,106.75億9,109.21億1.03兆1.14兆
中位數8,083.47億9,050.44億1.02兆1.10兆

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.24-0.272.905.537.17
營業收入4,698.22億5,139.83億5,747.85億6,379.59億7,169.24億

詳細資訊請看美股內頁：
亞馬遜(AMZN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAMZN

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