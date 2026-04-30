鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞馬遜(AMZN-US)EPS預估上修至7.89元，預估目標價為300.00元
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根據FactSet最新調查，共64位分析師，對亞馬遜(AMZN-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.74元上修至7.89元，其中最高估值9.45元，最低估值6.47元，預估目標價為300.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.45(8.73)
|14.52
|22.37
|16.74
|最低值
|6.47(6.47)
|7.68
|10.16
|11.44
|平均值
|7.99(7.73)
|9.63
|12.29
|14.2
|中位數
|7.89(7.74)
|9.54
|11.76
|13.99
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8,380.34億
|9,908.69億
|1.15兆
|1.33兆
|最低值
|7,883.53億
|8,397.97億
|9,814.09億
|1.07兆
|平均值
|8,106.75億
|9,109.21億
|1.03兆
|1.14兆
|中位數
|8,083.47億
|9,050.44億
|1.02兆
|1.10兆
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.24
|-0.27
|2.90
|5.53
|7.17
|營業收入
|4,698.22億
|5,139.83億
|5,747.85億
|6,379.59億
|7,169.24億
詳細資訊請看美股內頁：
亞馬遜(AMZN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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