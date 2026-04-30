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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對邦吉(BG-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.39元上修至8.7元，其中最高估值9.63元，最低估值7.73元，預估目標價為132.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.63(9.15)
|12.3
|12.5
|最低值
|7.73(7.73)
|8.41
|10.22
|平均值
|8.68(8.48)
|10.55
|11.06
|中位數
|8.7(8.39)
|10.42
|10.76
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,039.55億
|1,073.41億
|1,071.40億
|最低值
|832.11億
|892.43億
|896.26億
|平均值
|926.84億
|959.09億
|971.99億
|中位數
|927.33億
|947.22億
|960.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|13.64
|10.51
|14.87
|7.99
|4.91
|營業收入
|591.50億
|672.25億
|595.32億
|531.12億
|703.25億
詳細資訊請看美股內頁：
邦吉(BG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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