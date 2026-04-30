焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.42%，報98.541點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日18:30，美元指數下跌0.42點跌幅達0.42%，暫報98.541點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.53%
- 近 1 週：+0.03%
- 近 3 月：+2.43%
- 近 6 月：-0.60%
- 今年以來：+0.31%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.17
|0.28%
|美元/日元
|157.97
|-1.46%
|英鎊/美元
|1.35
|0.32%
|美元/加幣
|1.37
|-0.21%
|美元/瑞典克朗
|9.26
|-0.48%
|美元/瑞郎
|0.79
|-0.61%
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