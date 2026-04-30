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鉅亨速報

焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.42%，報98.541點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日18:30，美元指數下跌0.42點跌幅達0.42%，暫報98.541點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.53%
  • 近 1 週：+0.03%
  • 近 3 月：+2.43%
  • 近 6 月：-0.60%
  • 今年以來：+0.31%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.17 0.28%
美元/日元 157.97 -1.46%
英鎊/美元 1.35 0.32%
美元/加幣 1.37 -0.21%
美元/瑞典克朗 9.26 -0.48%
美元/瑞郎 0.79 -0.61%

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焦點速報美元指數

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美元指數98.450-0.52%
歐元/美元1.1711+0.32%
美元/日元157.09-2.01%
英鎊/美元1.3524+0.39%
美元/加幣1.3651-0.23%
美元/瑞典克朗9.2526-0.58%
美元/瑞郎0.7856-0.66%

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