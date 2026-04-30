search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估上修至4.3元，預估目標價為74元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯電(2303-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.87元上修至4.3元，其中最高估值5.36元，最低估值3.31元，預估目標價為74元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值5.36(4.75)5.87.43
最低值3.31(3.17)3.854.39
平均值4.24(3.88)4.965.87
中位數4.3(3.87)4.95.73

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值292,702,000330,012,000358,178,710
最低值251,852,000256,491,000275,176,010
平均值266,633,050296,205,340326,797,430
中位數265,870,000295,213,580326,035,700

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS41,716,24947,210,93060,989,63387,198,291
營業收入
(單位：新台幣千元)		237,553,199232,302,584222,533,000278,705,264

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2303/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
聯電77.3+3.76%
美元/台幣31.672+0.36%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty