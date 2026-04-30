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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯電(2303-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.87元上修至4.02元，其中最高估值5.36元，最低估值3.31元，預估目標價為74元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|5.36(4.75)
|5.8
|5.98
|最低值
|3.31(3.17)
|3.85
|4.39
|平均值
|4.11(3.88)
|4.81
|5.4
|中位數
|4.02(3.87)
|4.61
|5.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|292,702,000
|330,012,000
|340,141,970
|最低值
|251,852,000
|256,491,000
|275,176,010
|平均值
|264,667,790
|291,800,290
|314,866,060
|中位數
|265,345,210
|291,628,840
|320,697,190
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|41,716,249
|47,210,930
|60,989,633
|87,198,291
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|237,553,199
|232,302,584
|222,533,000
|278,705,264
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2303/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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