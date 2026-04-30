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鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過22.55億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格76,306.95美元，24小時漲跌幅-0.32%；以太幣(ETH)現報價格2,270.38美元，24小時漲跌幅-0.97%。

亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達22.55億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達13.88億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.16億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：Sleepless AI(AI)24小時跌幅41.1%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。


近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅73.6%；DENT(DENT)近一週漲幅50.7%；TRU(TRU)近一週漲幅42.5%。

近一週跌幅：ApeCoin(APE)近一週跌幅43.3%；Terra Classic(LUNC)近一週跌幅33.6%；AXS(AXS)近一週跌幅26%。

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