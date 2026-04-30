鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過22.55億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-04-30 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：Sleepless AI(AI)24小時跌幅41.1%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

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近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅73.6%；DENT(DENT)近一週漲幅50.7%；TRU(TRU)近一週漲幅42.5%。