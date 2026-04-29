外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌0.78%，報0.7125元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日01:10，澳元/美元下跌0.0056點跌幅達0.78%，暫報0.7125點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+4.53%
- 近 1 週：+0.42%
- 近 3 月：+2.00%
- 近 6 月：+9.07%
- 今年以來：+7.65%
澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對
澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.32%
- 美元/墨西哥披索相關性-0.79，本日下跌0.75%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.79，本日下跌0.61%
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