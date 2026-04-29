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鉅亨速報

外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌0.78%，報0.7125元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日01:10，澳元/美元下跌0.0056點跌幅達0.78%，暫報0.7125點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+4.53%
  • 近 1 週：+0.42%
  • 近 3 月：+2.00%
  • 近 6 月：+9.07%
  • 今年以來：+7.65%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.88，本日下跌0.88%
  • 英鎊/美元相關性0.77，本日下跌0.25%
  • 歐元/美元相關性0.76，本日下跌0.28%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.32%
  • 美元/墨西哥披索相關性-0.79，本日下跌0.75%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.79，本日下跌0.61%

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澳元/美元0.7126-0.77%
紐元/美元0.5833-0.88%
英鎊/美元1.3480-0.23%
歐元/美元1.1681-0.27%

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